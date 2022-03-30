Яп Стам: «Роналду доказал, что еще может много забивать, но «МЮ» нужно доминировать, играть на половине соперника, чтобы выпускать его в старте»

Бывший защитник высказался о форварде .

«Криштиану в этом сезоне доказал, что все еще способен много забивать. Он в отличной физической форме, хочет преуспевать и играть важную роль в клубе.

Но если вы хотите использовать такого футболиста и выпускать его в старте на каждый матч, нужно строить свою игру вокруг него. Нужны вингеры, которые смогут его задействовать, нужны крайние защитники, способные идти глубоко вперед.

Нужно доминировать, постоянно находиться на половине поля соперника, чтобы Роналду мог регулярно проникать в штрафную. Вот как нужно играть, если клуб собирается сохранить его на следующий сезон. Но если он останется, то в любом случае будет важным игроком», – сказал Стам.

Роналду о будущем: «Чувствую себя полезным для «МЮ» и сборной. Приму решение, когда захочу»