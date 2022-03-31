Ловрен вернулся в расположение «Зенита». Он не сыграет с «Сочи»

Деян Ловрен вернулся в расположение «Зенита».

Петербуржский клуб опубликовал видео в телеграм-канале, где защитник говорит: «Всем привет! Я вернулся».

В то же время Ловрен не сыграет в ближайшем матче с «Сочи».

« не примет участие в матче против «Сочи». Ему необходимо дополнительное обследование, пока не могу сказать, когда он вернется в строй», – сказал главный тренер .

Ранее появлялась информация, что Хорватский футбольный союз убеждал Ловрена не возвращаться в Россию.