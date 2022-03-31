Агент Сутормина о переговорах с «Зенитом» о новом контракте: «Нам ничего не мешает. Движемся потихоньку»

Агент Алексея Сутормина рассказал о переговорах хавбека с «Зенитом» о новом контракте.

30 июня 28-летний игрок может стать свободным агентом.

– Пока мы находимся в диалоге. Нам ничего не мешает. Просто пока – рабочий процесс. Движемся потихоньку.

– «Зенит» – единственный вариант для продолжения карьеры Сутормина, или вы ведете переговоры еще с какими-то клубами?

– Это без комментариев.

– Алексей говорил вам, что хочет остаться в Петербурге?

– Мы что, вели бы переговоры с против воли игрока?! – сказал .