Агент Сутормина о переговорах с «Зенитом» о новом контракте: «Нам ничего не мешает. Движемся потихоньку»

Агент Алексея Сутормина рассказал о переговорах хавбека с «Зенитом» о новом контракте.
30 июня 28-летний игрок может стать свободным агентом.
– Пока мы находимся в диалоге. Нам ничего не мешает. Просто пока – рабочий процесс. Движемся потихоньку.
– «Зенит» – единственный вариант для продолжения карьеры Сутормина, или вы ведете переговоры еще с какими-то клубами?
– Это без комментариев.
– Алексей говорил вам, что хочет остаться в Петербурге?
– Мы что, вели бы переговоры с «Зенитом» против воли игрока?! – сказал Александр Клюев.