Агент Сутормина о переговорах с «Зенитом» о новом контракте: «Нам ничего не мешает. Движемся потихоньку»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Клюев Алексей Сутормин Футбол

Агент Алексея Сутормина рассказал о переговорах хавбека с «Зенитом» о новом контракте.

30 июня 28-летний игрок может стать свободным агентом.

– Пока мы находимся в диалоге. Нам ничего не мешает. Просто пока – рабочий процесс. Движемся потихоньку.

– «Зенит» – единственный вариант для продолжения карьеры Сутормина, или вы ведете переговоры еще с какими-то клубами?

– Это без комментариев.

– Алексей говорил вам, что хочет остаться в Петербурге?

– Мы что, вели бы переговоры с «Зенитом» против воли игрока?! – сказал Александр Клюев.

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