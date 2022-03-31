Талалаев о мотивации «Ахмата»: «Только первые места. Ставим задачу совершенствования игры»

рассказал о задаче «Ахмата».

Главный тренер грозненского клуба поделился мнением в преддверии матча с .

– Матч с «Арсеналом» для нас сам по себе принципиальный. Потому что ряд событий все время происходит за последние пять лет. Очень острый соперник.

Что касается мотивации спортсменов в новых условиях, то для нашего тренерского штаба существуют только первые места. Мы ставим задачу совершенствования игры – для того чтобы в конце концов достичь максимального успеха. Наши футболисты уже привыкли к этому, и мы каждый матч играем на победу.

– Действительно ли все легионеры остаются в команде? При том, что для них изменились условия по зарплатам.

– Не готов что-то комментировать по условиям. Лучше с этим вопросом обращаться к руководству. Из легионеров нас покинули только граждане Украины, также лечит травму Нижич, – сказал Талалаев.