Талалаев о штрафных Уткина на тренировках: «Когда есть 30 ударов, пытаешься что-то поменять, если не получается. Лучше пробьем 10 раз, но в конкретную точку»

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Андрей Талалаев объяснил, почему в Даниил Уткин мало бьет со штрафных на тренировках.

На занятиях в «Краснодаре» хавбек мог наносить 20-30 ударов со штрафных, но в «Ахмате» ситуация изменилась.

«Когда нацеливаешься на 30 ударов, а сразу не получается качественно исполнять, понимаешь, что еще есть много попыток, пытаешься что-то поменять. Лучше пробьем десять раз, но в конкретную точку.

Так было не всегда. Когда начинал работать во взрослом футболе, действовал по стереотипу из детско-юношеского. Например, в «Волге» был Андрей Каряка. Мы не так много бегали, но после тренировок били достаточно много. Больше, чем сейчас», – сказал главный тренер «Ахмата».

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