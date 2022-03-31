Сенников об апелляции «Химок» по делу Кухты: «Выигрывать надо стремиться на поле, а не в кабинетах»

высказался о деле .

Бывший защитник «Локомотива» считает, что апелляционный комитет РФС справедливо отказал «Химкам» в требовании присудить победу над «Локо» в игре (2:3).

«По мне, все логично. Выигрывать надо стремиться на футбольном поле, а не в кабинетах.

Да, ситуация не самая приятная и понятная в принципе. Кухта был дисквалифицирован в другой стране, должен был пропустить одну игру. Но в Чехии ведь игрок пропускает первую же по очереди, у нас чемпионат и Кубок — свои графики дисквалификаций.

Мне кажется, раз он получил карточку там, то и надо действовать по их законам. Это, по крайней мере, было бы логично. Но выяснилось, что ситуация у нас вообще нигде не прописана. Тогда, опять же, он должен был пропустить первый же матч, раз нет иных указаний. С «Енисеем» на Кубок.

Вообще, надеюсь, что теперь это пропишут у нас в регламенте, что делать с такими футболистами, это было бы правильно. Пусть даже Кухта пропустит какую-то игру, чтоб все успокоились, но только не ближайшую. Потому что впереди у ива» важный матч со «Спартаком», который я очень жду, хорошо, что больше не придется отвлекаться на нефутбольные вопросы», — сказал Сенников.