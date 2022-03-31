Габулов допустил, что «Химки» могут обратиться в CAS по делу Кухты

Гендиректор «Химок» Владимир Габулов допустил, что клуб обратится в CAS по делу Яна Кухты.
Ранее апелляция подмосковного клуба на решение не давать «Локомотиву» техническое поражение из-за чешского форварда красно-зеленых была отклонена.
«Нам отказали, теперь снова будем ждать решения. Дальше будем проводить консультации, анализировать и принимать последующие решения.
Может ли речь идти об обращении в CAS? Это решение будет принято на основе того, что нам в течение семи дней предоставит апелляционный комитет», – сказал Габулов.