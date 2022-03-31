Габулов допустил, что «Химки» могут обратиться в CAS по делу Кухты

Теги Локомотив Химки Владимир Габулов премьер-лига Россия CAS Ян Кухта ТАСС Футбол

Гендиректор «Химок» Владимир Габулов допустил, что клуб обратится в CAS по делу Яна Кухты.

Ранее апелляция подмосковного клуба на решение не давать «Локомотиву» техническое поражение из-за чешского форварда красно-зеленых была отклонена.

«Нам отказали, теперь снова будем ждать решения. Дальше будем проводить консультации, анализировать и принимать последующие решения.

Может ли речь идти об обращении в CAS? Это решение будет принято на основе того, что нам в течение семи дней предоставит апелляционный комитет», – сказал Габулов.

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