Бабаев о Мовсесьяне: «Переход из ЦСКА в «Спартак» давно перестал быть чем-то из ряда вон выходящим. Поэтому не было удивления»
Роман Бабаев не удивился переходу Андрея Мовсесьяна в «Спартак».
16 октября пресс-служба красно-белых сообщила о назначении Мовсесьяна генеральным директором клуба.
С 2012 по 2024 год он работал в селекционном отделе ЦСКА и занимал должность спортивного директора.
«Это назначение не удивило, тем более разговоры на эту тему шли достаточно давно.
А переход из ЦСКА в «Спартак» давно перестал быть чем-то из ряда вон выходящим. Поэтому не было удивления», – сказал гендиректор ЦСКА.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
