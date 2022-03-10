«Химки» оспорят решение не присуждать «Локомотиву» техническое поражение

оспорят решение КДК РФС не присуждать техническое поражение.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Напомним, КДК РФС отклонил протест подмосковного клуба, который был подан в связи с участием в игре нападающего .

Форвард зимой перешел в «Локомотив» из пражской «Славии» и забил победный гол в ворота (3:2). Перед трансфером Кухта получил дисквалификацию в матче чемпионата Чехии, но не отбыл ее.

В комитет объяснили решение не присуждать «Локомотиву» техническое поражение тем, что Кухта реализовал свою дисквалификацию в кубковой игре против «Енисея».