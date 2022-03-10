Сутормин договорился с «Зенитом» о новом контракте. Семак и боссы клуба ценят игрока

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Футболист, срок контракта которого с клубом истекал летом, договорился о новом соглашении с «Зенитом». В ближайшее время 28-летний игрок подпишет новый договор с клубом, пишет «РБ Спорт».

Одна из основных причин, по которой россиянин решил остаться в «Зените», – увеличение игрового времени в последнее время. Руководство и главный тренер сине-бело-голубых высоко ценят Сутормина, который выступает за клуб с июля 2019 года.

В этом сезоне футболист провел 24 матча за «Зенит» во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 1 передачу. Его статистика – здесь.