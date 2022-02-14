«Зенит» предложил Сутормину новый контракт. У игрока есть вариант с «Динамо»

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Будущее полузащитника Алексея Сутормина остается неопределенным.

«Зенит» предложил новый контракт 28-летнему футболисту. Действующее соглашение рассчитано до лета.

У Сутормина есть вариант с «Динамо» с лета текущего года, сообщает «РБ Спорт».

В случае с «Зенитом» фактор против продления – недостаток игровой практики, в 16 матчах нынешнего чемпионата России Алексей провел на поле 664 минуты.

За все время в «Зените» он провел 83 матча, забил 12 голов и отдал 9 голевых передач. Статистика Сутормина – здесь.

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