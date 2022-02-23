Алексей Сутормин: «Зенит» может играть с «Бетисом», причем с позиции силы»

Алексей Сутормин заявил, что «Зенит» может играть с «Бетисом» с позиции силы.
В первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы петербургский клуб проиграл на своем поле со счетом 2:3.
«В первом матче реализация моментов у «Бетиса» была на топ-уровне. Но мы можем с ними играть, причем с позиции силы.
Мы плохо начали игру. Гандикап, который дали «Бетису», давать нельзя. Завтра можем исправить эти ошибки.
Первый матч показал, что физически мы готовы. Надеюсь, теперь мы будем выглядеть еще лучше. Мы хорошо поработали на сборе», – сказал полузащитник «Зенита».