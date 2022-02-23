Алексей Сутормин: «Зенит» может играть с «Бетисом», причем с позиции силы»

заявил, что «Зенит» может играть с «Бетисом» с позиции силы.

В первом стыковом матче за выход в 1/8 финала петербургский клуб проиграл на своем поле со счетом 2:3.

«В первом матче реализация моментов у «Бетиса» была на топ-уровне. Но мы можем с ними играть, причем с позиции силы.

Мы плохо начали игру. Гандикап, который дали , давать нельзя. Завтра можем исправить эти ошибки.

Первый матч показал, что физически мы готовы. Надеюсь, теперь мы будем выглядеть еще лучше. Мы хорошо поработали на сборе», – сказал полузащитник .