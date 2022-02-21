«Скоро Кокорин будет в строю, ничего серьезного». Агент форварда «Фиорентины» о травме

скоро вернется в строй.

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины», высказался о новой мышечной травме футболиста.

«Ничего серьезного! Скоро Кокорин будет в строю. Все нормально», – сказал Бердышев.

30-летний россиянин не выходит на поле с 10 января.

Ранее сообщалось, что надеется, что Кокорина купит «Сочи» до закрытия трансферного окна в России. Если трансфер не состоится, с игроком могут расторгнуть контракт.

В текущем сезоне Кокорин отыграл 121 минуту за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями. Его статистика – здесь.