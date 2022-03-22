Гари Невилл: «Думаю, «Арсенал» будет 4-м в АПЛ. Но эти ожидания давят на них, а впереди матчи с «МЮ» и «Тоттенхэмом»

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Гари Невилл считает, что «Арсенал» займет 4-е место в АПЛ по итогам сезона.

«Причина, по которой я сказал, что нельзя полностью верить в «Арсенал», заключается в том, что они еще ничего не достигли.

Сейчас на них оказывается давление в том смысле, что теперь ожидается, что они станут четвертыми. 

Я думаю, они займут четвертое место, но у них впереди еще матч на выезде с «Тоттенхэмом», им еще играть с «Манчестер Юнайтед». 

Теперь они должны двигаться дальше и доказать, что мы можем в них верить, что они могут выйти в Лигу чемпионов вопреки всем ожиданиям в начале сезона», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

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