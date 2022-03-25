Неймар и Винисиус пропустят последний тур отбора к ЧМ-2022. Они не сыграют с Боливией в гостях из-за желтых карточек в игре против Чили

Неймар и Винисиус пропустят последний тур отбора к ЧМ-2022 из-за карточек.

Бразильцы получили предупреждения в игре 17-го тура отборочного турнира против Чили (4:0). Таким образом, игроки пропустят матч 18-го тура.

, уже обеспечившая себе участие в финальном турнире ЧМ-2022, сыграет со сборной Боливии на выезде. Матч состоится в Ла-Пасе 30 марта.

Неймар получил четыре желтые карточки в 10 матчах отбора, Винисиус Жуниор – две в 7 играх. Согласно регламенту, игрок должен пропустить следующий матч после получения 2 предупреждений.

Отметим, что в матче с Чили оба игрока забили по голу.