Контракт ван Нистелроя с ПСВ – до 2025 года. Руд возглавит клуб летом

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Руд ван Нистелрой со следующего сезона будет работать главным тренером ПСВ.

Контракт с 45-летним нидерландцем, сейчас возглавляющим ПСВ-2, рассчитан до лета 2025 года.

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Реала» сменит Рогера Шмидта, который летом покинет клуб.

Ассистентом ван Нистелроя станет Фред Руттен, бывший главный тренер «Твенте», «Шальке», «ПСВ» и «Фейеноорда». Также в ПСВ вернется бывший спортивный директор клуба Марсель Брандс, который с 2018 по 2021 год работал в «Эвертоне».

После 27 туров текущего сезона ПСВ занимает в чемпионате Нидерландов 2-е место, отставая от «Аякса» на 2 очка.

Фото: официальный твиттер ПСВ

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