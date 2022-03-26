Ван Нистелрой возглавит ПСВ летом. Он тренирует ПСВ-2

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Руд ван Нистелрой дал согласие стать главным тренером ПСВ по окончании сезона.

45-летний нидерландец, выступавший ранее за клуб из Эйндховена как игрок, сменит Рогера Шмидта, который летом покинет ПСВ.

В настоящее время ван Нистелрой возглавляет ПСВ-2. После 30 матчей молодежная команда ПСВ занимает во второй Эредивизи 11-е место.

Ожидается, что ассистентом ван Нистелроя станет Фред Руттен, бывший главный тренер «Твенте», «Шальке», «ПСВ» и «Фейеноорда».

Также в ПСВ вернется бывший спортивный директор клуба Марсель Брандс, который с 2018 по 2021 год работал в «Эвертоне».

После 27 туров текущего сезона ПСВ занимает в чемпионате Нидерландов 2-е место, отставая от «Аякса» на 2 очка.

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