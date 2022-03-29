Холанд сделал дубль в 1-м тайме матча с Арменией. У него 15 голов в 17 матчах за Норвегию

сделал дубль в 1-м тайме матча между сборными Норвегии и Армении.

Сборная Норвегии громит Армению (5:0, перерыв). Два мяча норвежцев из пяти забил нападающий дортмундской . В 17 матчах за сборную Норвегии Холанд отличился 15 раз.

Отметим, что за Норвегию форвард забил в пятой игре подряд. До этого он отметился голами в матчах со Словакией (2:0), Латвией (2:0), Нидерландами (1:1), а также сделал хет-трик к игре с Гибралтаром (5:1).

Полную статистику 21-летнего нападающего, который сегодня также отдал голевой пас, можно изучить по ссылке.