«Зальцбург» требует 45 млн евро у «Дортмунда» за Адейеми и после Пасхи будет рассматривать предложения других клубов

установил ряд требований в переговорах по лучшему бомбардиру .

Как передает Goal.com со ссылкой на Bild, клуб предлагает «Боруссии» , проявляющей к игроку наиболее явный интерес, согласовать трансфер не позднее Пасхи (15-18 апреля), иначе будут рассматриваться предложения от других команд.

«Ред Булл» за 20-летнего футболиста хочет получить 45 миллионов евро, но немцы не готовы столько платить.

Ранее сообщалось, что на форварда сборной Германии также в определенных условиях будут претендовать и .