«Зальцбург» требует 45 млн евро у «Дортмунда» за Адейеми и после Пасхи будет рассматривать предложения других клубов

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«Зальцбург» установил ряд требований в переговорах по лучшему бомбардиру Кариму Адейеми.

Как передает Goal.com со ссылкой на Bild, клуб предлагает «Боруссии» Дортмунд, проявляющей к игроку наиболее явный интерес, согласовать трансфер не позднее Пасхи (15-18 апреля), иначе будут рассматриваться предложения от других команд.

«Ред Булл» за 20-летнего футболиста хочет получить 45 миллионов евро, но немцы не готовы столько платить.

Ранее сообщалось, что на форварда сборной Германии также в определенных условиях будут претендовать «Реал» и «Барселона».

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