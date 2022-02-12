«Боруссия» подготовила 5-летний контракт для Адейеми. Трансфер 20-летнего форварда – приоритет клуба

Дортмундская работает над трансфером нападающего .

Подписание 20-летнего форварда – приоритет немецкого клуба после трансфера защитника Никласа Зюле. В клубе уверены, что скоро достигнут соглашения с «Зальцбургом» и уже подготовили для игрока контракт на 5 лет.

Ранее сообщалось, что австрийцы просят за нападающего 30-40 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Австрии Адейеми провел 18 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.