«Дортмунд» хочет возобновить переговоры по Адейеми, но не желает платить «Зальцбургу» 35 млн евро

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«Боруссия» сохраняет интерес к форварду «Зальцбурга» Кариму Адейеми.

Как передает Get German Football News со ссылкой на Ruhr Nachrichten, дортмундцы хотят возобновить переговоры с австрийской командой, ранее зашедшие в тупик.

Подчеркивается, что «Зальцбург» требует свыше 35 млн евро за своего футболиста, но «Боруссия» не хочет столько платить. Ситуация может измениться в случае продажи нападающего Эрлинга Холанда – у команды появятся дополнительные средства.

Сам Адейеми хотел бы продолжить карьеру в клубе из Дортмунда. Со статистикой его выступлений за «Ред Булл» можно ознакомиться здесь.

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