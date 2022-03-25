«Дортмунд» хочет возобновить переговоры по Адейеми, но не желает платить «Зальцбургу» 35 млн евро

сохраняет интерес к форварду .

Как передает Get German Football News со ссылкой на Ruhr Nachrichten, дортмундцы хотят возобновить переговоры с австрийской командой, ранее зашедшие в тупик.

Подчеркивается, что «Зальцбург» требует свыше 35 млн евро за своего футболиста, но «Боруссия» не хочет столько платить. Ситуация может измениться в случае продажи нападающего – у команды появятся дополнительные средства.

Сам Адейеми хотел бы продолжить карьеру в клубе из Дортмунда. Со статистикой его выступлений за «Ред Булл» можно ознакомиться здесь.