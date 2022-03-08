«Боруссия» лидирует в гонке за трансфер Адейеми. С игроком уже договорились

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«Боруссия» лидирует в гонке за подписание Карима Адейеми.

Дортмундский клуб уже согласовал условия сотрудничества с игроком, но еще не договорился с «Зальцбургом» об условиях трансфера. Переговоры продолжаются.

За ситуацией следит «Лейпциг», но в «Дортмунде» уверены, что смогут осуществить трансфер.

Ранее сообщалось, что «Реал» и «Барселона» поборются за форварда, если не подпишут Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.

В текущем сезоне чемпионата Австрии Адейеми провел 21 матч, забил 15 голов и сделал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.

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