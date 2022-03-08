«Боруссия» лидирует в гонке за трансфер Адейеми. С игроком уже договорились

лидирует в гонке за подписание .

Дортмундский клуб уже согласовал условия сотрудничества с игроком, но еще не договорился с об условиях трансфера. Переговоры продолжаются.

За ситуацией следит , но в «Дортмунде» уверены, что смогут осуществить трансфер.

Ранее сообщалось, что «Реал» и «Барселона» поборются за форварда, если не подпишут Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.

В текущем сезоне чемпионата Австрии Адейеми провел 21 матч, забил 15 голов и сделал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.