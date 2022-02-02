Суарес обошел Месси по голам (28) в отборах ЧМ, став лучшим бомбардиром в Южной Америке

Форвард сборной Уругвая Луис Суарес реализовал пенальти в матче квалификации ЧМ-2022 с Венесуэлой (4:1).

Нападающий забил 28-й гол в отборах ЧМ и вышел на первое место в Южной Америке, опередив , на счету которого 27 мячей.

Также Суарес делит 4-е место в мировой истории, сравнявшись с иранцем Каримом Багери, у которого тоже 28 голов.

Рекорд принадлежит Карлосу Руису из Гватемалы – 39 мячей в квалификациях ЧМ.

В топ-3 также входят Криштиану Роналду (Португалия, 36 голов) и Али Даеи (Иран, 35).