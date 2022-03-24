Мбаппе не хочет рекламировать фастфуд и букмекеров. Ему не нравится ассоциироваться с продуктами, приводящими к ожирению, а ставки он считает опасными

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Стали известны подробности конфликта Килиана Мбаппе и сборной Франции из-за спонсоров.

Ранее сообщалось, что форвард «ПСЖ» отказался участвовать в мероприятиях для спонсоров сборной Франции, потому что ему не нравятся некоторые бренды. Уточнялось, что одним из не устраивающих Мбаппе брендов является Coca-Cola.

По информации Le Parisien, 23-летний футболист не хочет рекламировать букмекерские компании и фастфуд. В случае со сборной это касается букмекера Betclic, сети ресторанов общественного питания KFC и напитков Coca-Cola.

Мбаппе не хочет ассоциироваться с продуктами, которые могут привести к ожирению, а ставки он считает опасными, особенно для молодых болельщиков.

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