Мбаппе не хочет рекламировать фастфуд и букмекеров. Ему не нравится ассоциироваться с продуктами, приводящими к ожирению, а ставки он считает опасными

Стали известны подробности конфликта и сборной Франции из-за спонсоров.

Ранее сообщалось, что форвард отказался участвовать в мероприятиях для спонсоров сборной , потому что ему не нравятся некоторые бренды. Уточнялось, что одним из не устраивающих Мбаппе брендов является .

По информации Le Parisien, 23-летний футболист не хочет рекламировать букмекерские компании и фастфуд. В случае со сборной это касается букмекера Betclic, сети ресторанов общественного питания KFC и напитков Coca-Cola.

Мбаппе не хочет ассоциироваться с продуктами, которые могут привести к ожирению, а ставки он считает опасными, особенно для молодых болельщиков.