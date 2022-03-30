Жеребьевка ЧМ-2022: Франция, Англия, Бразилия и Аргентина будут в 1-й корзине, Германия, Нидерланды, Уругвай – во 2-й

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Стало известно, какие сборные попадут в первую корзину при жеребьевке ЧМ-2022.

Ее состав окончательно определился после вчерашней победы сборной Португалии над Северной Македонией (2:0) в финале стыковых матчей. Первая корзина будет выглядеть так: Катар (страна-хозяйка турнира), Бразилия, Бельгия, Франция, Аргентина, Англия, Испания, Португалия.

Таким образом, во второй корзине окажутся Германия, Нидерланды, Дания, Швейцария и Уругвай. Еще неизвестно, кто займет оставшиеся места в этой корзине. Это станет понятно после завершения отбора в Северной Америке. Если на ЧМ-2022 выйдут США и Мексика, то обе эти команды окажутся во второй корзине.

В третью корзину попадут Сенегал, Иран, Корея, Марокко, Польша, Сербия и Япония. Канада окажется в ней только при условии победы над Панамой в заключительном матче квалификации ЧМ-2022. Если этого не произойдет, то в третью корзину отправится Тунис, а Канада будет в четвертой.

В четвертую корзину попадут Гана, Камерун, Саудовская Аравия, Эквадор, а также победитель стыковых матчей в Европе (Шотландия, Украина или Уэльс) и победители межконтинентальных стыков. 

Жеребьевка группового этапа чемпионата мира-2022 состоится 1 апреля.

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