Мбаппе о рекорде Анри по голам за Францию: «Доберусь до него быстрее, чем люди думают»

собирается побить рекорд по голам за сборную Франции.

23-летний форвард, представляющий , сегодня оформил дубль в товарищеском матче с командой (5:0).

«Конечно, такова цель. Я всегда хотел быть первым во всем и в сборной Франции, и на клубном уровне.

Впереди еще много работы. Никто еще не делал того, что сделал Тьерри. Но я думаю, что смогу добраться до рекорда гораздо быстрее, чем люди думают», – сказал нападающий.

На счету Мбаппе сейчас 26 голов за сборную , у Анри – 51.