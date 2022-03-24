Тен Хаг не уверен в успехе с «МЮ» из-за руководства клуба. Тренер хочет работать в идеальных условиях

Эрик тен Хаг не убежден, что ему стоит покинуть «Аякс» и возглавить .

Как передает Teamtalk со ссылкой на AD, тренер видит большую разницу между тем, как функционирует руководство в этих двух клубах.

Нидерландец очень бережно относится к своей карьере и хочет, чтобы условия в клубе были идеальными. В «Аяксе» ему удалось наладить прекрасные отношения с начальством и добиться возможности серьезно влиять на трансферы. В «МЮ» же, по мнению тен Хага, есть проблемы с иерархией, в связи с чем он не уверен, что сможет повторить успех, которого добился с амстердамцами.

Подчеркивается, что по-прежнему существует вероятность того, что тренер продлит контракт с .

«МЮ» включился по новому тренеру: Тен Хаг – фаворит (порадовал английским), в шорт-листе – Почеттино, Энрике и Лопетеги