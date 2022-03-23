Сайманов допустил, что Хвича может уйти в «Динамо» Батуми: «Мы не обсуждали, приедет он из сборной или нет»

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Рустем Сайманов допустил возможный уход полузащитника Хвичи Кварацхелии из «Рубина».

Ранее появилась информация, что игрок может не вернуться в клуб из сборной Грузии, так как на его семью оказывается давление.

«Хвича будет играть в «Динамо» из Батуми? Вполне себе допускаю. УЕФА же предоставил им возможность, может воспользоваться. Я не могу вам сказать.

Обещал вернуться? Нет. Он поехал в сборную, на этот счет не разговаривали: приедет он или нет.

Допускаю, что вообще любой легионер из любой команды может не вернуться. До 7 апреля уехать может любой, в УЕФА же дали такую возможность», – сказал генеральный директор казанцев.

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