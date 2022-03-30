Фанаты «Фиорентины» против новой эмблемы: «Это не американский соккер, а итальянский футбол. Здесь символы имеют значение»

Болельщики «Фиорентины» выступили против новой минималистичной эмблемы клуба.

Фанатское объединение Quelli di Sempre вывесило баннер с такими словами: «Это не американский соккер, а итальянский футбол. Здесь символы имеют значение. Нет новому лого».

Это не единственный баннер против нового логотипа, по всей Флоренции сегодня утром появилось большое количество заявлений от разных фанатских объединений клуба. На некоторых из них новую эмблему назвали «оскорблением истории».

Планируется, что новая эмблема будет использоваться со следующего сезона.

Фото: твиттер GIFN

«Фиорентина» представила новую эмблему и манифест клуба