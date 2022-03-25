«Фиорентина» представила новую эмблему и манифест клуба

«Фиорентина» представила новый логотип.
Новая эмблема будет использоваться со следующего сезона.
Вместе со сменой эмблемы клуб из Флоренции презентовал манифест о ценностях и идентичности.
«Играй, чтобы отличаться. Мы хотим, чтобы футбол был другим, потому что мы другие. Мы хотим управлять своей судьбой. Мы непослушны, горды и верны своим корням.
Мы выросли в окружении чудес Флоренции, поэтому мы хотим вернуть красоту в спорт. Острые ощущения от игры. Затаенное дыхание перед голом. Страсть болельщиков.
Мы любим футбол, настоящий футбол. Мы боремся за ренессанс футбола. Мы «Фиалки». В этом наша сила. Это наша задача.
Играй, чтобы отличаться», – говорится в манифесте.
Новая и старые эмблемы представлены ниже.
Фото: твиттер «Фиорентины»