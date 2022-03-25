«Фиорентина» представила новую эмблему и манифест клуба

представила новый логотип.

Новая эмблема будет использоваться со следующего сезона.

Вместе со сменой эмблемы клуб из Флоренции презентовал манифест о ценностях и идентичности.

«Играй, чтобы отличаться. Мы хотим, чтобы футбол был другим, потому что мы другие. Мы хотим управлять своей судьбой. Мы непослушны, горды и верны своим корням.

Мы выросли в окружении чудес Флоренции, поэтому мы хотим вернуть красоту в спорт. Острые ощущения от игры. Затаенное дыхание перед голом. Страсть болельщиков.

Мы любим футбол, настоящий футбол. Мы боремся за ренессанс футбола. Мы «Фиалки». В этом наша сила. Это наша задача.

Играй, чтобы отличаться», – говорится в манифесте.

Новая и старые эмблемы представлены ниже.

Фото: твиттер «Фиорентины»