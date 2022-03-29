Манчини о вылете Италии из стыков: «Мы должны извиниться. Мы хотели подарить радость 60 миллионам итальянцев, включая детей, которые никогда не видели ЧМ»

Теги Роберто Манчини сборная Италии по футболу ЧМ-2022 квалификация ЧМ-2022. Стыковые матчи Футбол

Роберто Манчини высказался о том, что сборная Италии не сыграет на ЧМ-2022.

Итальянцы потерпели поражение от команды Северной Македонии в первом стыковом матче отбора (0:1). 

«Мы сделали все возможное, но мы все еще должны извиниться перед итальянцами, потому что мы не подарим им такой же радости, как в июле. 

Сегодняшняя игра (товарищеский матч с Турцией – прим. Sports.ru) будет сложной на психологическом уровне для обеих команд. Для нас это может стать началом чего-то: нам нужно перевернуть страницу и что-то изменить в долгосрочной перспективе. Увидеть нескольких молодых игроков в действии было бы полезно.

Самое большое разочарование заключается в том, что мы хотели подарить эту радость 60 миллионам итальянцев, включая детей, которые никогда не видели чемпионат мира», – сказал главный тренер сборной Италии.

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