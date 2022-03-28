Роберто Манчини: «Эта сборная Италии могла выиграть ЧМ. С этим мне придется подождать»

рассказал о своем разочаровании по поводу невыхода сборной Италии на .

«Несмотря на огромное разочарование, я доволен тем, что проделанную нами за четыре года работу ценят. Победа на – не единственное наше достижение. Парни заслужили похвалу за то, чего они добились. У нас особенная команда.

Мы должны были выигрывать свою отборочную группу ЧМ, опережая Швейцарию минимум на два очка. В Базеле мы должны были побеждать 3:0. С сентября нам постоянно не везло, но я не могу обвинить игроков, они показывали хороший футбол. Мы ошибались и не реализовывали моменты.

Сейчас у нас есть возможность добавить в состав молодых футболистов, которые, я надеюсь, будут получать свои шансы в клубах. Мы можем последить за потенциалом молодых ребят. Эта сборная могла выиграть чемпионат мира при небольшом усилении.

Безусловно, в следующих матчах будут изменения. Нужно подготовить команду к чемпионату Европы, который пройдет через два года. Это наша работа.

Я хотел выиграть Евро и чемпионат мира. С ЧМ придется подождать, но мне нравится эта работа, и я хочу осуществить здесь нечто важное. Если взять за скобки наше разочарование, то все остальное идет своим чередом», – сказал главный тренер сборной Италии.