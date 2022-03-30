Сантуш о выходе на ЧМ-2022: «Я уже выиграл с Португалией два турнира, мечтаю о третьем»

подвел итоги стыкового матча ЧМ-2022 с Северной Македонией (2:0).

«Я уже выиграл два турнира (Евро в 2016 году и Лигу наций в 2019-м – прим. Sports.ru) и мечтаю о еще одной победе.

Благодарен футболистам за потрясающее отношение к делу. Первые 10 минут мы не могли наладить игру, но я уже говорил, что знала, как нужно играть.

В нашей игре прослеживался дух взаимопомощи, мы чувствовали огромную поддержку со стороны фанатов. Это заслуженная и справедливая победа. Не припоминаю, чтобы у соперника были какие-либо опасные моменты. А мы создавали моменты и забивали.

К счастью, 11 миллионов португальцев смогут наблюдать за своей командой на », – сказал главный тренер сборной .