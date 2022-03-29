Роналду сыграет на 10 ЧМ/Евро. Он не пропустил ни одного турнира с 2004-го

Криштиану Роналду сыграет на десятом крупном международном турнире.
Сборная Португалии обыграла команду Северной Македонии (2:0) в финальном стыковом матче ЧМ-2022.
Таким образом, португальцы вышли в финальную часть чемпионата мира в Катаре.
Нападающий Криштиану Роналду, выступающий в «Манчестер Юнайтед», не пропустил ни одного чемпионата мира или чемпионата Европы с 2004 года.
Всего он сыграет на своем десятом ЧМ и ЧЕ в общей сложности.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча сборных Португалии и Северной Македонии.