Роналду сыграет на 10 ЧМ/Евро. Он не пропустил ни одного турнира с 2004-го

Криштиану Роналду сыграет на десятом крупном международном турнире.

обыграла команду Северной Македонии (2:0) в финальном стыковом матче .

Таким образом, португальцы вышли в финальную часть чемпионата мира в Катаре.

Нападающий Криштиану Роналду, выступающий в , не пропустил ни одного чемпионата мира или чемпионата Европы с 2004 года.

Всего он сыграет на своем десятом ЧМ и ЧЕ в общей сложности.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча сборных Португалии и Северной Македонии.