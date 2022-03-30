Бруну после дубля Северной Македонии: «Бывали у Португалии матчи и посильнее, но главное – выход на ЧМ-2022»

высказался после дубля в ворота Северной Македонии (2:0) в стыках .

«Мы добились своей цели – это главное. Бывали у Португалии матчи и посильнее, но этот все равно выделяется, поскольку обеспечил нам путевку на ЧМ-2022.

Для меня главное – помогать команде. Я в ней не для того, чтобы забивать голы, а для того, чтобы помогать. Если при этом удается забить – здорово, но я сосредоточен на другом.

Моя стабильность в сборной, вероятно, связана с тем, что я исполняю то, чего от меня требует тренер», – сказал хавбек , представляющий .