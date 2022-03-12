Лукаку, Вернер, Шик и Леау – в шорт-листе «Барсы» на случай срыва трансфера Холанда

«Барселона» думает, как усилить атаку, если сделка по Эрлингу Холанду сорвется.
Каталонский клуб на протяжении нескольких месяцев работает над трансфером форварда «Боруссии». При этом в «Барсе» понимают, что организовать переход будет трудно, учитывая уровень спроса на норвежца. По этой причине сине-гранатовые изучают рынок и ищут альтернативные варианты.
По данным Mundo Deportivo, в «Барселоне» рассматривают кандидатуры Ромелу Лукаку, Тимо Вернера (оба – «Челси»), Патрика Шика («Байер») и Рафаэла Леау («Милан»).
Отмечается, что Леау нравится руководству «Барсы» сильнее остальных футболистов из списка.