Лукаку, Вернер, Шик и Леау – в шорт-листе «Барсы» на случай срыва трансфера Холанда

думает, как усилить атаку, если сделка по сорвется.

Каталонский клуб на протяжении нескольких месяцев работает над трансфером форварда . При этом в «Барсе» понимают, что организовать переход будет трудно, учитывая уровень спроса на норвежца. По этой причине сине-гранатовые изучают рынок и ищут альтернативные варианты.

По данным Mundo Deportivo, в «Барселоне» рассматривают кандидатуры Ромелу Лукаку, Тимо Вернера (оба – ), Патрика Шика («Байер») и Рафаэла Леау ( ).

Отмечается, что Леау нравится руководству «Барсы» сильнее остальных футболистов из списка.