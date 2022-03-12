Лукаку, Вернер, Шик и Леау – в шорт-листе «Барсы» на случай срыва трансфера Холанда

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«Барселона» думает, как усилить атаку, если сделка по Эрлингу Холанду сорвется.

Каталонский клуб на протяжении нескольких месяцев работает над трансфером форварда «Боруссии». При этом в «Барсе» понимают, что организовать переход будет трудно, учитывая уровень спроса на норвежца. По этой причине сине-гранатовые изучают рынок и ищут альтернативные варианты.

По данным Mundo Deportivo, в «Барселоне» рассматривают кандидатуры Ромелу Лукаку, Тимо Вернера (оба – «Челси»), Патрика Шика («Байер») и Рафаэла Леау («Милан»).

Отмечается, что Леау нравится руководству «Барсы» сильнее остальных футболистов из списка.

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