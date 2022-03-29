«Спартак» заплатит «Крыльям» за Горшкова около 100 млн рублей, если трансфер состоится. Еще столько же нужно будет отдать агентам

интересен левый защитник .

По данным «РБ Спорт», в контракте 23-летнего игрока с самарским клубом прописаны отступные в размере около 100 млн рублей. Именно столько «Спартаку» придется заплатить за россиянина в случае трансфера. Вероятно, столько же или еще больше придется выплатить агентам Горшкова.

Между «Спартаком» и «Крыльями» переговоров пока нет – разговоры идут лишь на уровне представителей футболиста.

Горшков выступает за самарский клуб с августа 2020 года. Сообщалось, что «Спартак» может подписать его в качестве замены Айртону, который близок к переходу во «Фламенго».

В этом сезоне футболист провел 20 матчей в , забил 1 гол и отдал 3 передачи. Его статистика – здесь.