«Спартак» заплатит «Крыльям» за Горшкова около 100 млн рублей, если трансфер состоится. Еще столько же нужно будет отдать агентам

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«Спартаку» интересен левый защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков.

По данным «РБ Спорт», в контракте 23-летнего игрока с самарским клубом прописаны отступные в размере около 100 млн рублей. Именно столько «Спартаку» придется заплатить за россиянина в случае трансфера. Вероятно, столько же или еще больше придется выплатить агентам Горшкова.

Между «Спартаком» и «Крыльями» переговоров пока нет – разговоры идут лишь на уровне представителей футболиста.

Горшков выступает за самарский клуб с августа 2020 года. Сообщалось, что «Спартак» может подписать его в качестве замены Айртону, который близок к переходу во «Фламенго».

В этом сезоне футболист провел 20 матчей в РПЛ, забил 1 гол и отдал 3 передачи. Его статистика – здесь.

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