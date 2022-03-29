Тарасов о первом сексе: «Оказалось, в 16 лет был. На свадьбе сестры познакомился с девушкой, у нас что-то завязалось...»

рассказал о своем первом сексе.

«Первый секс? Офигенный вопрос! Мне нравится. Тема секса – это всегда интересно. Я всегда думал, что первый секс у меня был в 18-19 лет, а оказалось, что в 16.

Когда у моей сестры была свадьба. Я познакомился там с девушкой, у нас что-то завязалось… Мне было 16 лет», – сказал экс-хавбек и сборной России, отвечая на вопрос в соцсети.

Сейчас Тарасов женат на модели Анастасии Костенко, родившей ему троих детей. В прошлом женой Тарасова была поп-испольнительница Ольга Бузова.