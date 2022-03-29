Баженов об уходе Айртона: «Потеря потерь для «Спартака». Не вижу, кем его заменить, игрока такого уровня точно нет»

считает потерей потерь для возможный уход Айртона.

«Уход Айртона – это потеря потерь для «Спартака». Пока не вижу, кем можно заменить Айртона. Классный отрезок придется провести «Спартаку»…

К сожалению, мы ничего поменять не можем. Будут играть молодые парни, которых брали зимой. Тяжелая ситуация, но это футбол, жизнь. Красно-белым нужно подстраиваться, как-то менять игру.

Игрока такого уровня точно нет. Будем смотреть. Мне самому интересно», – сказал экс-форвард красно-белых.

Сообщалось, что бразилец близок к аренде во «Фламенго» с правом выкупа. «Спартак» может получить за защитника до 10 миллионов долларов. Бразильский клуб возьмет на себя зарплату игрока.