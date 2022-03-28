Каррера об уходе Айртона: «Лучший левый защитник РПЛ после Сантоса. Не представляю, как его заменить»

Массимо Каррера высказался о возможном уходе Айртона из «Спартака».
«Айртон — лучший левый защитник РПЛ после Дугласа Сантоса. Не представляю, как его заменить. Конечно, это огромная потеря для «Спартака», – сказал бывший главный тренер красно-белых.
Сообщалось, что бразилец близок к аренде во «Фламенго» с правом выкупа. «Спартак» может получить за Айртона до 10 млн долларов. Бразильский клуб возьмет на себя зарплату игрока.
В этом сезоне футболист провел 30 матчей за московский клуб во всех турнирах и забил 1 гол. Его статистика – здесь.