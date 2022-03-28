«Атлетико» намерен сохранить Гризманна еще на год в аренде. Выкупать его у «Барсы» сейчас не планируют

, скорее всего, следующий сезон тоже проведет в .

Мадридский клуб уже строит планы на межсезонье, и 31-летний форвард, арендованный у «Барселоны», в них входит.

По условиям сделки между клубами, аренда француза автоматически продлевается, если он провел 50% игр, в которых мог выйти на поле. На текущий момент данное условие выполнено с избытком.

Тем не менее у «Атлетико» нет обязательства выкупа, эта опция вступит в силу только со второго сезона. Столичная команда должна будет выкупить Гризманна у «Барсы» за 40 млн евро при том же условии – участие футболиста минимум в 50% матчей.

«Атлетико» может активировать опцию выкупа в любое время, но пока клуб не планирует это делать и хочет сохранить нападающего еще на год на правах аренды.