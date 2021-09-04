Гризманн перейдет в «Атлетико» бесплатно, если сыграет менее 50% матчей в сезоне-2022/23

Стали известны некоторые подробности сделки по переходу из «Барселоны» в «Атлетико».

30-летний форвард перешел в мадридский клуб на правах бесплатной аренды. Это соглашение можно будет продлить еще на год.

Если Гризманн проведет как минимум 50% матчей в составе «Атлетико» в сезоне-2022/23, то «рохибланкос» смогут выкупить его за 40 миллионов евро. Это максимальная сумма, которую «Барса» может получить от «Атлетико» за Гризманна, в нее входят все бонусы, которые были прописаны в договоре между клубами.

Если же Антуан проведет менее 50% игр за «Атлетико», то перейдет в мадридский клуб бесплатно. Отмечается, что такой вариант возможен лишь в случае серьезной травмы форварда.

Ранее стало известно, что француз снизил зарплату на 40% ради возвращения в «Атлетико».

Со статистикой 30-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

Гризманн – большой фанат НБА. 8-й номер в «Атлетико» взял в честь Кобе Брайанта, праздновал голы в стиле Леброна и безумно любит Роуза