Гризманн получил бы 20 млн евро бонусов за лояльность, если бы отработал контракт с «Барсой» до конца

Стал известен размер бонусов за лояльность, которые прописаны в контракте нападающего с «Барселоной».

В распоряжении каталонского издания Diario Sport оказался соглашение футболиста с «Барселоной».

По нему француз должен был получить 7 миллионов евро, если бы остался игроком «Барсы» до 30 июня 2022 года. За сезоны-2022/23 и 2023/24 Гризманну заплатили бы по 6,5 млн евро бонусов за лояльность.

Таким образом, после перехода Гризманна в сине-гранатовые сэкономинили как минимум 7 миллионов евро, а как максимум – 20 млн евро, которые положены Антуану по контракту.

Со статистикой 30-летнего француза можно ознакомиться здесь.