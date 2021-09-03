Гризманн получил бы 20 млн евро бонусов за лояльность, если бы отработал контракт с «Барсой» до конца

Стал известен размер бонусов за лояльность, которые прописаны в контракте нападающего Антуана Гризманна с «Барселоной».
В распоряжении каталонского издания Diario Sport оказался соглашение футболиста с «Барселоной».
По нему француз должен был получить 7 миллионов евро, если бы остался игроком «Барсы» до 30 июня 2022 года. За сезоны-2022/23 и 2023/24 Гризманну заплатили бы по 6,5 млн евро бонусов за лояльность.
Таким образом, после перехода Гризманна в «Атлетико» сине-гранатовые сэкономинили как минимум 7 миллионов евро, а как максимум – 20 млн евро, которые положены Антуану по контракту.
Со статистикой 30-летнего француза можно ознакомиться здесь.