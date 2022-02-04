«Барса» заплатила 15 млн евро «Атлетико» в 2019-м, чтобы гарантировать переход Хименеса. Трансфер не состоялся из-за финансовых проблем каталонцев (RAC1)

«Барселона» выплатила «Атлетико» крупную сумму в 2019 году.
Во вторник каталонцы представили анализ финансового состояния клуба после работы бывшего президента Жозепа Бартомеу. Среди прочего стало известно, что сине-гранатовые выплатили 15 млн евро «Атлетико» в 2019-м.
По информации RAC1, эта сумма была своеобразным авансом за трансфер защитника Хосе Хименеса.
В 2019-м «Барса» хотела подписать защитника Маттейса де Лигта, но отказалась выплачивать 20 млн евро комиссии его агенту Мино Райоле.
После этого клуб обратил внимание на Хименеса, являвшегося альтернативным вариантом. Однако в 2019-м «Барса» заплатила 120 млн евро «Атлетико» за форварда Антуана Гризманна и не могла позволить себе обе сделки.
По этой причине «Барселона» заплатила мадридскому клубу 15 млн евро, чтобы гарантировать переход Хименеса в будущем. Соглашение также включало возможность подписания другого игрока «Атлетико» в случае травмы Хосе.
Трансфер не состоялся из-за финансовых трудностей «Барселоны», начавшихся из-за пандемии коронавируса.
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