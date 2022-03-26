Азар пропустил 529 дней из-за 14 травм в «Реале». Хавбек перешел из «Челси» в 2019-м

Полузащитник Эден Азар за время в «Реале» получил 14 травм.

По подсчетам Marca, бельгийский футболист за три сезона в клубе пропустил из-за различных повреждений 529 дней. Он пока ни разу не провел больше 22 матчей за сезон.

Больше всего травм пришлось на сезон-2020/21: их было 7, 6 из них – мышечные.

Вчера стало известно, что 31-летний футболист пропустит около 5 недель из-за операции по удалению пластины для остеосинтеза правой малоберцовой кости.

Подробно со статистикой бывшего полузащитника «Челси», переехавшего в Мадрид в 2019 году, можно ознакомиться здесь.

За 3 года в «Реале» Азар ни разу не играл в класико. Травмы, травмы и запас

Азар творил магию в «Лилле». Но уже тогда ленился, ел бургеры и выпивал (сделал первый хет-трик после вечеринки)