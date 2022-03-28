Кирьяков о Мозесе: «Он так и не стал суперзвездой. Сейчас неправильно держать игроков с большой зарплатой»

поделился мнением об игре полузащитника .

– После попытки перейти в Мозес может покинуть «Спартак»?

– Наверняка для него еще будут лазейки перейти, если какой-то клуб захочет его подписать. В этой сложившейся ситуации происходит много чего непонятного. Когда все устаканится, тогда можно говорить о трансферах.

Хотя много легионеров уже уехало, подписали контракты кто где смог. Многие перешли в турецкий и греческий чемпионаты, а оттуда игроки, наверное, хотят искать варианты в более сильных лигах.

– Даже руководство готово было отпустить Виктора, потому что у него высокая зарплата.

– Если руководство действительно хочет разгрузить зарплатную ведомость, то надо отпускать игрока. В этой ситуации все переходят в эконом режим. Сейчас неправильно держать игроков с большой зарплатой.

– «Спартак» сильно просядет в игре, если Мозес уйдет?

– Он был основным футболистом, но суперзвездой так и не стал. От Мозеса ждали большего.

Его уход кардинально не повлияет на «Спартак». Виктор – основной игрок красно-белых, но не более того, – сказал бывший игрок сборной России.