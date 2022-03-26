«Бернли» пытался подписать Мозеса из «Спартака», но АПЛ заблокировала трансфер

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«Бернли» хотел подписать полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса.

Как пишет Sky Sports, английский клуб хотел заполучить 31-летнего игрока, который имеет право приостановить контракт со «Спартаком», однако АПЛ заблокировала его переход.

«Бернли» хотел дать Мозесу возможность прилететь к семье, которая находится в Великобритании.

Ранее АПЛ не разрешила подписывать игроков российских и украинских клубов на оставшуюся часть сезона.

В этом сезоне Мозес провел 26 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 передачи. Его статистика – здесь.

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