Игонин за расширение РПЛ: «Если в каком-либо регионе есть клуб Премьер-лиги – получает импульс детско-юношеский и взрослый футбол»

Экс-игрок «Зенита» высказался за расширение .

«Для того чтобы развивать футбол по всей стране, в РПЛ должно быть как можно больше клубов. Корреляция простая: если в каком-либо регионе есть команда Премьер-лиги – получает импульс детско-юношеский и взрослый футбол.

Однако если речь идет о том, что в РПЛ будет, условно, восемь команд из Москвы и Подмосковья, то особого смысла в расширении не вижу.

Для чего обычно увеличивают количество? Для повышения качества. У нас же качество футбола пытаются повысить за счет легионеров и новых стадионов. Но надо думать о футболе в комплексе: дети, любители, низшие лиги.

С расширением РПЛ, по идее, должна вырасти конкуренция, и, повторюсь, развиваться футбол в регионах», – сказал Игонин.