РФС рассматривает варианты оптимизации бюджета.

рассматривает варианты оптимизации бюджета.

В РФС прокомментировали ситуацию с возможным сокращением расходной части бюджета на текущий год.

Ситуация с бюджетом обсуждалась на исполкоме организации, в частности, план работы блока маркетинга и коммерции, эффективность его работы.

– Правда ли, что на исполкоме РФС звучала цифра о сокращении расходной части бюджета на 38%? Планируется ли в принципе сокращение расходной части бюджета? Каков дефицит бюджета на 2022 год? В футбольных кругах говорят о сумме в 4 миллиарда рублей в год.

– Российский футбольный союз рассматривает различные сценарии оптимизации бюджета. Эта работа проводится в силу объективных причин и предполагает как возможное сокращение отдельных доходов, так и расходов, связанных с проведением матчей, изменением логистических цепочек и другими обстоятельствами.

Основным приоритетом РФС является сохранение в максимальном объеме финансирования всех уже запущенных проектов, связанных с развитием, детско-юношеским футболом, подготовкой резерва и других, – сообщили в службе коммуникаций РФС.

Приведенные выше цифры на заседании исполкома РФС не озвучивались.