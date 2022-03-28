Форвард «Байера» Адли выбыл до конца сезона из-за травмы бедра. Виртцу успешно прооперировали «кресты»

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Форвард «Байера» Амин Адли выбыл до конца сезона из-за травмы.

21-летний игрок молодежной сборной Франции получил разрыв сухожилия в правом бедре во время недавнего матча отбора Евро с Фарерами (2:0).

В 25 играх сезона Бундеслиги на счету Адли 3 гола и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

Между тем полузащитник «Байера» Флориан Виртц успешно перенес операцию на «крестах».

18-летний немец получил разрыв передней крестообразной связки левого колена две недели назад в матче с «Кельном» (0:1) и выбыл на длительный срок.

В 24 играх сезона Бундеслиги на счету Виртца 7 голов и 10 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.

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