Форвард «Байера» Адли выбыл до конца сезона из-за травмы бедра. Виртцу успешно прооперировали «кресты»

Форвард выбыл до конца сезона из-за травмы.

21-летний игрок молодежной сборной Франции получил разрыв сухожилия в правом бедре во время недавнего матча отбора Евро с Фарерами (2:0).

В 25 играх сезона Бундеслиги на счету Адли 3 гола и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

Между тем полузащитник «Байера» успешно перенес операцию на «крестах».

18-летний немец получил разрыв передней крестообразной связки левого колена две недели назад в матче с «Кельном» (0:1) и выбыл на длительный срок.

В 24 играх сезона Бундеслиги на счету Виртца 7 голов и 10 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.